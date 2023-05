Тина Тернер умерла: культовые песни и биография артистки

Весь мир всколыхнула печальная новость, 24 мая ушла из жизни известная американская певица, "королева рок-н-ролла" Тина Тернер.

Исполнительница умерла в 83 года. Жизнь артистки забрала болезнь, с которой она долго боролась.

Для ценителей рок-н-ролла смерть Тины Тернер – это болезненная потеря. Артистка просто покоряла миллионы фанатов своей харизмой, артистичностью и экспрессивностью на сцене. Многие поклонники выросли и повзрослели на ее песнях.

Тина Тернер / Фото: Associated Press

Ранние годы Тины Тернер и судьбоносная встреча с первым мужем

Американская певица родилась 26 ноября 1939 года в небольшом городке Натбуш. Будущую артистку, а ее тогда звали Анной Мэй Буллок, вместе со старшей сестрой воспитывала бабушка. Когда родного человека не стало, девушки переехали в Сент-Луис. Старшая сестра Анны часто ходила в ночные клубы, а иногда брала с собой и ее. Так будущая исполнительница познакомилась с лидером группы Kings of Rhythm, музыкантом Айком Тернером. Их встреча стала судьбоносной, ведь благодаря ему мир узнал о Тине Тернер.

Тина Тернер и Айк / Фото: Associated Press

Безумный успех Тины Тернер и бегство от мужа

Анна Мэй Буллок мечтала стать певицей, поэтому просила Айка разрешить ей петь в составе группы. Сначала мужчина был против. Однако сделал артистку ведущей и вокалисткой собственного шоу "Литл Энн". В 1960 году Анна случайно выпустила хит.

Артистка записала песню A Fool in Love. Вообще петь должен был Айк, однако он не появился на студии. Так что вместо него это сделала Анна. Композиция сразу стала популярной в США, поэтому Айк придумал псевдоним Тина Тернер и изменил название своей группы на Ike & Tina Turner Revue.

Тина Тернер / Фото: Associated Press

Исполнительница постепенно превращалась в интересную сценическую артистку с уникальным стилем и харизмой. Тина не только пела, но и танцевала во время выступления и просто завораживала фанатов на своих концертах.

Тина Тернер / Фото: Associated Press

Вместе Тина и Айк выпустили немало хитовых песен, среди них A Fool in Love, It's Gonna Work Out Fine, I Idolize You, River Deep, Mountain High.

Затем Тина выпустила кавер на песню группы Creedence Clearwater Revival — Proud Mary. Критики так одобрительно оценили композицию, что артистка получила первую престижную премию "Грэмми".

Однако в середине 1970-х годов карьера Тины пошла на упад. Их с мужем группа теряла свою популярность. Как оказалось, причиной тому был Айк. У мужчины была наркотическая зависимость. Как впоследствии рассказывала Тина, в их семье часто случались скандалы и насилие. Поэтому исполнительница в 1976 году приняла решение уходить от Айка. Тина убежала от него прямо во время турне. Развод пара официально состоялся в 1978 году.

Тина Тернер / Фото: Associated Press

Сольная карьера Тины Тернер и возвращение популярности

Первый сольный альбом Rough Тина выпустила в 1978 году. Правда, он не имел безумного успеха. Вторую пластинку артистка представила миру уже в следующем году. Однако и она не имела большого успеха.

Тина Тернер / Фото: Associated Press

Сольная карьера артисты не слишком развивалась, пока Тина не выпустила вместе с группой British Electric Foundation римейк песни Ball of Confusion.

Тина Тернер / Фото: Associated Press

Впоследствии мир увидел кавер на песню Let's Stay Together. Тина Тернер становилась очень популярной в странах Европы.

Уже в 1984 году артистка выпускает сингл What's Love Got to Do With It. Композиция стала мировым хитом, тем самым вернула исполнительнице популярность и в США.

Выход культовых песен артистки

В 1984 году свет увидел альбом Тины Тернер Private Dancer. В пластинке были такие хитовые песни, как Better Be Good to Me и одноименный трек Private Dancer. Альбом принес исполнительнице премию MTV Video Music Awards, две награды American Music Awards и четыре статуэтки Грэмми. Таким образом Тина Тернер подтвердила свой статус "королевы рок-н-ролла".

Далее исполнительница выпускает такие свои хиты, как We Don't Need Another Hero, One of the Living и It's Only Love.

Следующим успешным альбомом в карьере Тины Тернер стал Break Every Rule, 1986 года выпуска. Пластинка включала в себя такие хиты, как Typical Male, Two People, Back Where You Started и What You Get Is What You See.

В 1989 году Тина Тернер выпускает свой седьмой студийный альбом Foreign Affair. Благодаря этому мир увидел очередной хит исполнительницы – The Best.

Очередной альбом певица выпустила в 1996 году, который получил название Wildest Dreams. Пластинка включала в себя такие популярные хиты артистки, как Whatever You Want, Missing You, Something Beautiful Remains и In Your Wildest Dreams.

Свою музыкальную деятельность "королева рок-н-ролла" продолжила и в 21 веке. Хотя постепенно Тина все реже появлялась на сцене и почти не выпускала песни. Окончательно карьеру исполнительница завершила в 2021 году.

Тина Тернер / Фото: Associated Press

За время своей музыкальной карьеры артистка дважды попадала в Книгу рекордов Гиннеса, у знаменитости есть собственная звезда на "Голливудской аллее славы", также она снималась в кино и выпускала автобиографические ленты.

Тина Тернер / Фото: Associated Press

Личная жизнь Тины Тернер

У исполнительницы было двое сыновей. Крэг родился в 1958 году, когда Тина находилась в отношениях с музыкантом Рэймондом Хиллом. Во второй раз артистка стала мамой в 1960 году. Сына Рональда исполнительница родила от мужа Айка.

Тина Тернер / Фото: Associated Press

Оба сына Тины Тернер умерли. Крэг застрелился в 2018 году, а Рональда не стало в 2022 году. Жизнь второго сына исполнительницы забрала болезнь.

Тина Тернер была дважды замужем. Первый муж Айк, с ним певица прожила в браке с 1962 по 1978 год. Вторым мужем Тернер стал музыкальный продюсер Эрвин Бах, за которого она вышла замуж в 2013 году.

Тина Тернер и Эрвин Бах / Фото: Getty Images

Тяжелая болезнь и смерть

Долгое время певица страдала от болезней. В 2016 году у нее был диагностирован рак кишечника. Метод лечения, который выбрала Тина, привел к почечной недостаточности. В 2017 году ей сделали пересадку почки.

Тина Тернер / Фото: Getty Images

Тины Тернер не стало в возрасте 83 лет. Артистка умерла 24 мая в своем доме в Куснахте неподалеку от Цюриха.

Поклонники приносят цветы к дому Тины Тернер / Фото: Associated Press

Тина Тернер умерла / Фото: Associated Press

