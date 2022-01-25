Тине Кароль – 37: артистка объяснила, почему уже 12 лет не празднует день рождения

Тине Кароль – 37: артистка объяснила, почему уже 12 лет не празднует день рождения

Исполнительница показала, как проводила эти дни в течение 12 лет.

Украинская певица Тина Кароль сегодня, 25 января, отмечает день рождения. Знаменитости исполнилось 37 лет.

По этому случаю артистка разместила пост в своем Instagram, в котором объяснила, почему уже 12 лет не празднует этот день:

"Суть такова: с 25 лет, как только мы начали бороться с мужем за жизнь, я не праздновала ни одного дня рождения! Всегда выбирала сидеть в студии, петь, сниматься в "Голосе" или убегать от лишних глаз и поздравлений на Северный полюс, к северному сиянию. Это всего лишь день, но так много в нем надежд. Благодарю за поздравления", — написала Кароль.

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Также звезда показала и ряд фото и видео, сделанных в ее дни рождения в течение этих 12 лет. На них присутствуют кадры с сыном Вениамином, который презентовал маме тортик, фото и видео Тины во время съемок "Голоса", видео, как Кароль поздравляли фанаты и дарили ей огромного медведя. Также артистка поделилась кадрами из студии звукозаписи и спортивного зала.

Как известно, муж Тины Кароль, который был и продюсером, Евгений Огир скончался 28 апреля 2013 года. У него диагностировали рак желудка. Ему было 33 года.

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