Тине Кароль – 39: певица в день рождения представила эмоциональный клип

Украинская певица Тина Кароль сегодня, 25 января, отмечает день рождения.

Звезде исполнилось 39 лет. По этому случаю артистка сделала музыкальный подарок своим поклонникам. Кароль выпустила лирическую композицию "Троянди" и чувственный клип к ней.

Автором музыки к песне выступила сама Кароль, автором слов – Андрей Бескровный.

Тина Кароль

По словам Тины Кароль, ее новый трек о глубоких чувствах, отражающих социальную драму настоящего:

"Песней "Троянди" я хотела заполнить пустоту в сердцах миллионов людей для того, чтобы молчание наконец-то нашло саундтрек и голос. Важными стали лишь те, с кем можно помолчать, будто быть "на одной громкости". "Троянди" – это песня о моменте, когда внутри что-то ломается на две части: измену и правду, на прошлое и будущее", – прокомментировала премьеру Кароль.

Эта лирическая композиция нашла отклик в сердцах поклонников творчества звезды, о чем они рассказали в комментариях под видео:

Как будто вернулась Тина времен "Ноченьки", но сильнее, взрослее, еще прекраснее!

В душе все переворачивается от песни! Только вы так можете каждой ноткой и милизмом передать всю боль, радость, грусть

Через 20 мин, как песня вышла, я пять раз плакала. Очень красивая песня. Спасибо за трогательное исполнение

Тина Кароль

Напомним, недавно Тина Кароль ошеломила фанатов своей физической подготовкой и продемонстрировала сложную асану из йоги. Вместе с тем артистка раскрыла секрет своей стройности.

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