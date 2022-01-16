Тине Кароль не разрешили петь на русском на "Танцах со звездами" в Грузии

Артистка уже во второй раз выступила на шоу.
Украинская певица Тина Кароль на днях снова выступила в прямом эфире шоу грузинских "Танцев со звездами".
Так, в финале звезда спела с известным грузинским исполнителем Анри Джохадзе. Дуэт удивил новой версией хита Тины "Красиво". Впрочем, артисты исполнили трек на английском и грузинском языках.
Поклонникам такая версия песни пришлась по душе:
- Вау! Как круто
- Прекрасное исполнение песни! Супер
- Невероятный дуэт! Браво
К слову, это уже во второй раз, когда на грузинских "Танцах" Тина поет не на русском, хотя большинство ее известных песен написаны именно на этом языке. Так, в прошлый раз она радовала зрителей композицией "Намалюю тобі зорі".
По всей вероятности, артистке запретили выступать на русском – языке агрессора. Известно, что Россия и Грузия находились в военных конфликтах.
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