Тине Кароль не разрешили петь на русском на "Танцах со звездами" в Грузии

Тине Кароль не разрешили петь на русском на "Танцах со звездами" в Грузии

Артистка уже во второй раз выступила на шоу.

Украинская певица Тина Кароль на днях снова выступила в прямом эфире шоу грузинских "Танцев со звездами".

Так, в финале звезда спела с известным грузинским исполнителем Анри Джохадзе. Дуэт удивил новой версией хита Тины "Красиво". Впрочем, артисты исполнили трек на английском и грузинском языках.

Поклонникам такая версия песни пришлась по душе:

Вау! Как круто

Прекрасное исполнение песни! Супер

Невероятный дуэт! Браво

К слову, это уже во второй раз, когда на грузинских "Танцах" Тина поет не на русском, хотя большинство ее известных песен написаны именно на этом языке. Так, в прошлый раз она радовала зрителей композицией "Намалюю тобі зорі".

По всей вероятности, артистке запретили выступать на русском – языке агрессора. Известно, что Россия и Грузия находились в военных конфликтах.

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