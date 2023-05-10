Тине Кароль пришлось изменить номер на "Евровидении-2023": "Возникли проблемы"

Украинская певица Тина Кароль рассказала о своем номере, который готовит на "Евровидение-2023".

Как поделилась исполнительница в своем Telegram-канале, ей пришлось изменить свое выступление. А все потому, что при подготовке номера произошли некоторые проблемы. Впрочем, Тина заверила, что так ее выступление будет даже еще лучше.

"Я иду уже на вторую репетицию. Изменили номер… первую часть немного, потому что возникли проблемы. Стал (номер – прим. ред.) еще лучше. Если судьба бросает вызов — воспринимай это и действуй. Не бойся ничего раньше, чем это произойдет", – поделилась Тина.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Исполнительница также рассказала о своих впечатлениях от первого полуфинала "Евровидения-2023". По словам артистки, ее просто покорили выступления Alyosha и Юлии Саниной.

"Номер Alyosha – просто фантастика. Санина – моя любовь. Просто очаровательная, выстояла на уровне! Горжусь. Как представленная страна на чужой сцене – большая благодарность", — написала Кароль.

Alyosha на "Евровидении-2023" / Фото: Associated Press

Напомним, 9 мая на главной сцене Ливерпуля отгремел первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2023". Уже известны имена первых 10 финалистов. Второй полуфинал состоится 11 мая в 22:00. Редакция сайта ТСН.ua будет вести текстовую трансляцию события и первой сообщит имена второй десятки финалистов.

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