Тину Кароль затравили в Сети за трек "У нас немає світла": звезда ответила на упреки о "заказухе"

Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль после вирусной песни "У нас немає світла" вышла на связь с извинениями.

Так, на первый взгляд оптимистичный трек наделал немало шума. Некоторые украинцы взялись тщательно прислушиваться к строкам, где звучат такие слова: «У нас нет света, но у нас есть тепло. У нас нет тепла, но у нас есть добро и мы победим любое зло». Некоторые расценили это как насмешку над собой, ведь оказались на грани выживания.

Поэтому после возмущения в период регулярных обстрелов РФ инфраструктуры Украины юзеры начали массово высмеивать трек в Сети. В частности, придумывали различные сюжеты роликов под песню Кароль и намекали на полную ее оторванность от войны и украинцев, которые оказались без света, тепла и воды в своих домах.

После такой серьезной волны хейта Тина Кароль решила публично извиниться у аудитории в Instagram. Она подчеркнула, что на самом деле не имела целью никакого негатива, а просто хотела поддержать в непростые времена творчеством. И одновременно опровергла догадки некоторых украинцев о подкупе ее со стороны власти и «заказанности» трека.

Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol

«Мои извинения всем, кого затронула эта песня „У нас немає світла“. У нас нет света, воды, добра — ничего. Пишут, что я вне контекста. Я в контексте максимально. Я наоборот хотела объединить этим фрагментом, а объединила всех против себя. Получился такой мем. Прошу простить меня, пожалуйста. Это не „заказуха“ и не методичка от власти. Я не выполняю никакие заказы. Я просто увидела песню одного парня и решила ее перепеть, потому что поддерживаю людей творчеством. И на этот раз было так же — только с добрыми намерениями. Захотелось спеть, что у нас нет нихр*на, а у нас есть только мы. Мне тоже не хватает тепла, добра и кое-где сил. Прошу простить меня, кого задело. Спасибо за поддержку», — отметила артистка.

Напомним, недавно Тина Кароль оказалась в эпицентре еще одного скандала. Звезда приехала в Славянск и вызвала неоднозначную реакцию своим поведением.