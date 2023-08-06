Тину Кунаки после развода с Венсаном Касселем застали за страстными объятиями с другим мужчиной

Похоже, слухи оказались правдой, и звездные супруги такие действительно разорвали отношения.
Модель Тину Кунаки после развода с французским актером Венсаном Касселем застали за страстными объятиями с другим мужчиной.
Папарацци подловили знаменитость на Ибице, где она находится на отдыхе. На кадрах видно, как Кунаки в черном обтягивающем платье страстно обнималась с загадочным мужчиной. Модель стояла совсем близко возле незнакомца, нежно обнимала, улыбалась и что-то весело рассказывала.
После этого парочка взялась за руки и вместе пошла в одно из местных заведений, где и продолжила вечер.
Отметим, еще в начале апреля начали распространяться слухи, что Венсан Кассель и Тина Кунаки разводятся после пяти лет брака. Пара не давала на этот счет официальных комментариев. Впрочем, близкое окружение знаменитостей рассказывало, что супруги не живут вместе, и модель болезненно переживает разрыв. Также Кассель и Кунаки своим поведением давали понять, что они не вместе. Актер удалил все совместные фото с моделью в фотоблоге и не поздравил с днем рождения. Тем временем Кунаки праздновала 26-летие без Касселя.
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