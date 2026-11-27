Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

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Украинские актеры Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк откровенно рассказали, как появление первенца Даниэля повлияло на их отношения.

В фотоблоге пара поделилась подробностями адаптации к новой роли и не стала скрывать трудности. Особенно сложно Екатерине стало тогда, когда муж уехал на гастроли, а она осталась дома сама с младенцем. По словам актрисы, разница в повседневных обязанностях и возможностях каждого из них начала отражаться на эмоциональном состоянии и атмосфере в семье.

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Но, к счастью, невзгоды позади. Супруги смогли обойти кризис благодаря честным разговорам друг с другом и взаимопониманию.

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«Для нас вообще не очень органично какие-то ссоры, но я теперь понимаю, почему многие пары не переживают первый год отцовства. Нас помотало. Ибо ребенок — это много новых условий. Тебе нужно приспособиться, твоя жизнь уже не будет такой, как раньше. Когда у одного все же больше свободы, гастролей, а второй заперт в четырех стенах с малышом — это немного давит на психику и течет крыша. Но слава Богу Валик вернулся с гастролей и нам хватило мудрости проговорить и вернуть тепло в наш дом», — поделилась Тишкевич.

Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк с сыном / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Актриса также призналась, что после рождения сына им с мужем пришлось пересмотреть немало предварительных убеждений и привычек. В частности, супруги изменили подход к организации сна малыша, а Екатерина решила скорректировать свой рацион, исключив некоторые продукты.

«Есть целый ряд вещей, в чем мы „переобулись“. Первое — общий сон: ребенок спит с нами. Вопрос к тем, кто разрабатывал кроватки для детей: почему они не пригодны для детей? Думали, что еда не влияет на газики — теперь мы начинаем „переобуваться“. На всякий случай, бобовые, газированные воды и капусту мы исключили из моего питания. Я была многозадачной, а сейчас два действия мне сложно соединить», — рассказала актриса.

Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк с сыном / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Несмотря на сложный период, супругам удалось постепенно вернуться к гармонии. Тишкевич отметила, что так называемый кризис третьей недели уже позади, а сама семья готовится отметить первый месяц жизни сына. В конце своего поста Екатерина с юмором ответила на вопрос о том, выдержали ли их отношения испытания отцовством.

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«Кризис третьей недели позади, будем праздновать месяц нашего малыша. И кажется, мы получше вошли в ритм. Пока не расстаемся? Пока нет», — пошутила звезда.

Напомним, недавно рэпер-военный YARMAK по случаю семейного праздника показал жену-красавицу и двоих их детей.

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