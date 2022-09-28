Ткач признался, знали ли участники "Квартала 95" заранее о наступлении России и где его застигла война

Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, для актера Юрия Ткача это стало неожиданностью.

В Сети же начала распространяться информация, что участники "Квартала 95" заранее знали о наступлении РФ. В программе ЖВЛ Ткач это все не подтвердил. Актер добавил, что все узнавали новости о войне от СМИ.

"Не было такого, что у нас в "Квартале" там какая-то информация была, либо в группах где-то, либо Зеленский кому-то позвонил по телефону", — прокомментировал Ткач.

Правда, у актера все же была определенная информация. О наступлении России догадывалась супруга Юрия. У Виктории брат работает в определенных органах, поэтому предупредил сестру. Жена Ткача сразу же рассказала все это мужу и забрала его из премьеры фильма домой.

За что на Юрия Ткача набросились хейтеры, как актер вывозил семью и куда сейчас тратит все силы

"Меня Вика даже вытаскивала, говорит: "Давай, пошли". Я говорю: "Что случилось?". Она говорит, что война. А у нее брат работает в определенных органах, позвонил, сказал, что да", — вспомнил Юрий.

Однако Ткач до последнего не верил, что начнется полномасштабная война. Актер даже позвонил другу, Евгению Кошевому, чтобы обсудить с ним это все.

"В час ночи я позвонил ему, говорю: "Братан, извиняюсь, что я тебя разбудил. Говорят, что война". Он говорит: "Ткач, иди выпей и ляг спать", — поделился Ткач.

Юрий Ткач и Евгений Кошевой / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Когда Россия массово начала обстреливать города Украины, Юрий забрал свою семью и увез за город в безопасное место. Сам же вступил в ряды терробороны, чтобы защитить в случае чего жену и дочь.

Юрий Ткач / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Впоследствии Юрий отвез дочь с женой на три месяца за границу, а сам активно занялся волонтерской деятельностью, что делает до сих пор.

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