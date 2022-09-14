Ткаченко ответил, когда звезд-предателей лишат звания народных артистов Украины

Вскоре артисты, которые поддержали в войне страну-агрессора, не смогут пользоваться званием народных артистов Украины.

Многие звезды, у которых есть звание народных артистов Украины, решили либо молчать о полномасштабном вторжении России, либо вообще поддерживать страну-агрессора.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что в скором времени предатели не смогут пользоваться этим почетным званием.

"Хочу подчеркнуть и предупредить, что все артисты, которые до сих пор "с гордостью" пользуются званием народных артистов Украины, когда им это удобно, но давно уже таковыми не являются из-за молчания или поддержки российской агрессии, скоро будут этих званий лишены", — сообщил Ткаченко. в своем Telegram-канале.

Министр добавил, что сейчас разрабатывается законопроект, благодаря которому звезд-предателей лишат почетного звания.

"Работаем над поправками в законы, чтобы таких "народных" больше наша страна не видела", – добавил Ткаченко.

Отметим, заявление Министра появилось после того, как молчунья Ани Лорак решило воспользоваться званием народной артистки Украины, чтобы выступить в Германии и Чехии. Поступок певицы раскритиковали украинцы. В частности, блогер Виталий Гордиенко обратился в Минкульт с просьбой лишить предательницу почетного звания.

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