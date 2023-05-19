"То, от чего без ума": MONATIK "отремонтировал" свой хит и спел его на украинском

Украинский артист и композитор MONATIK порадовал поклонников своего творчества релизом отремонтированной, как говорит сам певец, песни "То, от чего без ума".

Дмитрий Монатик перевел трек на украинский язык и теперь он называется "Те, від чого без тями". Как признался артист, для перевода он выбрал эту песню вместе со слушателями, которые очень просили певца записать ее по-украински.

"Работая над переводом я постоянно задавал себе вопрос: "Ко времени ли эта эмоция?" Но в конце концов понял, что сегодня проживаю каждый день, как последний. Ведь завтра могу не проснуться. Понимаю это, смирился с этим. Поэтому сегодня зашиваю душу благодаря музыке, потому что завтра душа снова может порваться вдребезги, но мы снова будем делать все, чтобы ее спасти и починить. Танцевать, как в последний раз. Наслаждаться моментом, как в последний раз. Быть сильным духом на зло врагу!" – прокомментировал Монатик.

В день премьеры композиции на музыкальных платформах MONATIK выступит на благотворительном концерте в Киеве, в рамках которого будет проводиться сбор средств на нужды бойцов 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев ВСУ. MONATIK впервые для киевлян и гостей города, приглашенных на концерт воинов, волонтеров, врачей и рабочих ДТЭК, исполнит премьеру песни вживую.

Композиция войдет в концертную программу всеукраинского благотворительного тура MONATIK "ART Оборона". Старт которого начинается 4 июля 2023 года.

Напомним, ранее Дмитрий Монатик ошеломил украиноязычной версией песни "Каждый раз".

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