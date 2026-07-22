"Точно больше $2000": известный украинский певец поразил суммой своих ежемесячных расходов

Иван Люленов / © instagram.com/ivanliulenov

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Популярный украинский певец Иван Люленов откровенно рассказал о финансах и признался, какую сумму ежемесячно вкладывает в своё творчество.

Артист не скрывает, что узнаваемость далеко не всегда гарантирует высокие доходы. По его словам, у украинского шоу-бизнеса свои реалии, и значительную часть заработанного приходится сразу вкладывать обратно в музыку. В то же время наибольшее удовольствие ему доставляют именно роялти. Хотя они и не слишком велики, певец радуется самому факту, что его песни приносят пассивный доход.

Размышляя о заработках в интервью «Утро дома», Люленов вспомнил историю, которая хорошо иллюстрирует разницу между популярностью и финансовым положением. По его словам, даже после успеха в «Лиге смеха» он продолжал ездить на автобусе из Кишинёва в Киев, чем удивлял многих поклонников.

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«Ты сказала „зарабатываю“, и это меня задело. Я вспомнил, как ехал в автобусе из Кишинёва в Киев, и меня буквально дразнили: „Вань, а ты что, на автобусе едешь?“. Типа, ну да. Это было много лет назад, я уже был в „Лиге смеха“, у меня уже была определённая известность. Меня в автобусе все узнавали, фотографировались, на таможне фотографировались. И меня тогда спрашивали: „Ты ещё на автобусе ездишь?“. Это, в принципе, ответ на то, что такая вот работа. Да, тебя знают, узнают, но по деньгам…» — отметил артист.

Иван Люленов / © instagram.com/ivanliulenov

Артист также пояснил, что в Украине музыкантам пока сложно получать существенный доход от роялти. Если во многих странах Европы или США это значительная часть заработка исполнителей, то в Украине такие выплаты остаются довольно скромными. Несмотря на это, именно деньги за собственную музыку Люленов называет самыми приятными. А наибольшее удивление вызвала сумма его регулярных расходов: ежемесячно он вкладывает в команду, съемку клипов, фотосессии и подготовку концертов несколько тысяч долларов.

«Это точно больше 2000 долларов. У нас огромная команда, постоянно клипы, видео, фото или какие-то концерты. Бывают концерты, которые ты хочешь сделать особенно красивыми, крутыми, и ты ещё и вкладываешь в концерт, а не то чтобы зарабатываешь. В среднем, если говорить о расходах, — это точно больше 2000 долларов. Думаю, что 3–4 тысячи».

Напомним, недавно Ивана Люленова обвинили в богохульстве — он нарядился священником и раздавал напитки с «иконами».

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