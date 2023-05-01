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Том Хэнкс с женой нежно поздравили друг друга с 35-летием брака

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
638
Время на прочтение
1 мин
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Том Хэнкс с женой нежно поздравили друг друга с 35-летием брака

Том Хэнкс и Рита Уилсон / Фото: Associated Press

Супруги одна из самых крепких пар в Голливуде.

Голливудский актер Том Хэнкс и его жена, актриса Рита Уилсон, вместе уже 35 лет.

30 апреля звездные супруги отпраздновали "коралловую" свадьбу. В своем Instagram Рита показала, как мило поздравил ее с выдающейся датой мужчина. Хэнкс подарил жене торт с надписью "С годовщиной".

"35 лет брака. 30 апреля 1988 года. Любовь — это все", — подписала улыбающееся изображение Уилсон.

Том Хэнкс и Рита Уилсон/Фото: instagram.com/ritawilson / ©
Том Хэнкс и Рита Уилсон/Фото: instagram.com/ritawilson

В комментариях поклонники также приобщились к поздравлениям и пожелали актерской паре прожить еще много лет в счастливом браке.

Напомним, что Том Хэнкс и Рита Уилсон познакомились на съемках сериала "Неразлучные друзья" 1981 года, а через четыре года снова встретились на съемочной площадке. Однако тогда актер еще был женат на Саманте Льюис.

Уже через год после развода Том и Рита поженились. У них два общих сына — Честер и Труман Хэнкс .

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Дата публикации
Просмотры
638
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