Том Хэнкс с женой нежно поздравили друг друга с 35-летием брака

Голливудский актер Том Хэнкс и его жена, актриса Рита Уилсон, вместе уже 35 лет.

30 апреля звездные супруги отпраздновали "коралловую" свадьбу. В своем Instagram Рита показала, как мило поздравил ее с выдающейся датой мужчина. Хэнкс подарил жене торт с надписью "С годовщиной".

"35 лет брака. 30 апреля 1988 года. Любовь — это все", — подписала улыбающееся изображение Уилсон.

Том Хэнкс и Рита Уилсон/Фото: instagram.com/ritawilson

В комментариях поклонники также приобщились к поздравлениям и пожелали актерской паре прожить еще много лет в счастливом браке.

Напомним, что Том Хэнкс и Рита Уилсон познакомились на съемках сериала "Неразлучные друзья" 1981 года, а через четыре года снова встретились на съемочной площадке. Однако тогда актер еще был женат на Саманте Льюис.

Уже через год после развода Том и Рита поженились. У них два общих сына — Честер и Труман Хэнкс .

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