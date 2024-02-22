Том Круз бросил возлюбленную-россиянку после знакомства с ее детьми

Бурный роман голливудского актера Тома Круза с дочерью экс-депутата Госдумы РФ, светской львицей Эльсиной Хайровой закончился так и не успев толком начаться.

Только на днях СМИ писали о том, что отношения 61-летнего Круза и 36-летней Хайровой вышли на новый уровень и актер познакомился с ее детьми. А уже сегодня стало известно, что звезда решила прекратить этот роман.

Как сообщает издание The Sun, у Тома "охладели чувства", но он захотел остаться друзьями, поскольку они с Хайровой живут в одном доме в Лондоне:

"Завершить все это на плохой ноте было бы неудобно, ведь они могли столкнуться друг с другом в лифте", – рассказал инсайдер.

Бывшая девушка-россиянка Тома Круза / Фото: instagram.com/elsina_k

Также источник добавил, что "между ними нет обид, и для Тома их отношения просто исчерпали себя".

В общем, роман Тома Круза и дочери экс-депутата госдумы РФ Рината Хайрова и экс-жены российского олигарха Дмитрия Цеткова Эльсиной Хайровой продлился несколько месяцев.

Бывшая девушка-россиянка Тома Круза / Фото: instagram.com/elsina_k

Об их отношениях начали говорить в декабре 2023-го. Тогда их застали в одном из ресторанов в Лондоне. Чтобы никто не мешал их свиданию, Том Круз в тот вечер арендовал целый этаж этого заведения. Актер был так очарован новой избранницей, что купил ради нее квартиру в том же доме в Лондоне, где она проживает и даже познакомился с детьми Хайровой.

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