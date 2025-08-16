- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 4490
- Время на прочтение
- 1 мин
Том Круз отказался от престижной награды, которую ему должен был лично вручить Трамп
Уже известна причина, почему артист принял такое решение.
Голливудский актер Том Круз отказался от престижной награды США - премии Кеннеди-центра, которую вручают деятелям культуры, внесшим весомый вклад в ее развитие.
Недавно президент Штатов объявил пятерых лауреатов. Как оказалось, в этот список должен был попасть и Том Круз. Впрочем, актер неожиданно отказался от такой чести. Звезда Голливуда объяснил это тем, что не сможет попасть на торжественный гала-вечер, который должен состояться 7 декабря в Вашингтоне. Причина - конфликт графиков. Эту новость подтвердили изданию The Washington Post несколько бывших и нынешних работников Кеннеди-центра. Тем временем представители Круза от комментариев отказались.
Наконец, награду получат актер Сильвестр Сталлоне, артист Майкл Кроуфорд, рок-группа Kiss, кантри-музыкант Джордж Стрейт и певица Глория Гейнор. Премию им лично будет вручать Дональд Трамп, который и будет ведущим церемонии.
Отметим, Том Круз не делал публичных комментариев относительно политики президента Трампа. Когда у актера пытались выпытать что-то, то он избегал ответов.
Напомним, 15 августа на Аляске состоялся саммит президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Украинские звезды жестко отреагировали на "теплый прием" военного преступника в США.