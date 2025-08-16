Том Круз отказался от престижной награды, которую ему должен был лично вручить Трамп

Том Круз и Дональд Трамп / © Associated Press

Голливудский актер Том Круз отказался от престижной награды США - премии Кеннеди-центра, которую вручают деятелям культуры, внесшим весомый вклад в ее развитие.

Недавно президент Штатов объявил пятерых лауреатов. Как оказалось, в этот список должен был попасть и Том Круз. Впрочем, актер неожиданно отказался от такой чести. Звезда Голливуда объяснил это тем, что не сможет попасть на торжественный гала-вечер, который должен состояться 7 декабря в Вашингтоне. Причина - конфликт графиков. Эту новость подтвердили изданию The Washington Post несколько бывших и нынешних работников Кеннеди-центра. Тем временем представители Круза от комментариев отказались.

Том Круз / © Associated Press

Наконец, награду получат актер Сильвестр Сталлоне, артист Майкл Кроуфорд, рок-группа Kiss, кантри-музыкант Джордж Стрейт и певица Глория Гейнор. Премию им лично будет вручать Дональд Трамп, который и будет ведущим церемонии.

Отметим, Том Круз не делал публичных комментариев относительно политики президента Трампа. Когда у актера пытались выпытать что-то, то он избегал ответов.

