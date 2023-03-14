Том Круз отказался приходить на церемонию "Оскар", чтобы не встретиться с экс-женой Николь Кидман

Голливудский актер Том Круз в этом году решил бойкотировать церемонию награждения "Оскар".

И дело, как оказалось, вовсе не в Киноакадемии, а в том, что на мероприятии присутствовала бывшая супруга звезды, актриса Николь Кидман.

Несмотря на то, что фильм с Крузом в главной роли "Топ Ган: Маверик" был номинирован в шести номинациях, актер решил избегать встреч с экс-возлюбленной. Об этом рассказал инсайдер изданию Daily Mail.

"Тома не было там, потому что там была она, и он не хотел столкновения", – поделился инсайдер.

Фото: Associated Press

Отметим, что Том Круз и Николь Кидман состояли в браке 11 лет. Актер даже взял опеку над двумя детьми жены от предыдущего брака. По словам инсайдеров, настоящей причиной расставания стало то, что Николь отказалась ходить с мужем в Церковь Саентологии, последователем которой является Круз. К тому же во время брака с Кидман актер закрутил роман с коллегой Пенелопой Крус на съемочной площадке фильма "Ванильное небо".

Фото: Associated Press

Отметим, что фильм "Топ Ган: Маверик" все же получил награду за "Лучший звук". Ранее сайт ТСН.ua рассказал, кто еще стал обладателем премии "Оскар-2023".

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