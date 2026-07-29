Том Круз отреагировал на отказ от его фамилии единственной биологической дочери, которая отреклась от него

Том Круз / © Associated Press

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Голливудский актер Том Круз отреагировал на отказ от его фамилии единственной биологической дочери, которая родилась в браке с актрисой Кэти Холмс.

20-летняя Сури окончательно отреклась от звездного отца. Девушка избавилась от фамилии Круз и выбрала вместо нее Ноэл — второе имя матери. Издание RadarOnline со ссылкой на близкое окружение актера рассказало о его реакции на это. Отмечается, что Тома Круза это огорчило, ведь он считал, что Сури не сделает этот категорический шаг. В то же время артист понимает, что его дочь уже взрослая, и принимает те решения, которые считает за нужное.

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«Том глубоко расстроен этим развитием событий. Хотя он понимает, что Сури — взрослый человек, который сам принимает решение, но видеть, как его фамилия исчезает из ее юридического лица, было невероятно больно для него. Он никогда не представлял, что все дойдет до такого момента», — говорит инсайдер.

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Том Круз и его дочь Сури / © Associated Press

В то же время, Том Круз не теряет надежды, что еще сможет наладить родительские отношения с Сури. Актер надеется, что они найдут общий язык и начнут общаться.

Отметим, Сури — единственный биологический ребенок Тома Круза. Девочка появилась на свет в браке актера с Кэти Холмс. Пара развелась в 2012 году, когда Сури было шесть. С тех пор она не общается с отцом. После развода с Томом Крузом Кэти Холмс самостоятельно воспитывает дочь. Тем временем актер вообще не участвует в воспитании Сури. Поговаривают, что причиной этого являются его религиозные взгляды. Дело в том, что актер отдан саентологической церкви. В то время как Кэти Холмс воспитывает дочь вне религиозного контекста, а это противоречит саентологическим правилам.

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