Том Круз подогрел слухи о романе с младшей на 26 лет звездой красноречивым жестом — СМИ

63-летний голливудский актер Том Круз и младшая его на 26 лет популярная модель Ана де Армас, похоже, готовы сделать серьезный шаг в отношениях.

Как пишет Radar Online, возлюбленные рассматривают варианты совместного жилья и уже присматриваются к роскошным поместьям в Великобритании и США. Источники сообщают, что пара серьезно думает о совместном будущем, а модель на седьмом небе от счастья.

"Том не любит медлить. Если он что-то решил — действует сразу. Он просто покорил Ану своими весомыми романтическими жестами. Она в восторге от него. Найти совместное жилье — это еще одно доказательство того, что они имеют серьезные намерения. Безусловно говорится о долгосрочной перспективе, и одно из главных решений — съехаться", — говорит инсайдер.

Известно, что Круз мечтает о просторном загородном особняке в Британии, однако Ана не готова окончательно расстаться со своим уютным домом в Вермонте: "Том хочет место, которое бы позволило ему воспитывать с Аной детей".

Несмотря на скепсис друзей Аны, которые советуют ей не спешить, актриса признается близким, что влюблена и убеждена в правильности своего выбора: "Она утверждает, что все идет прекрасно и она по-настоящему влюблена. Но друзья считают, что это лишь простая стадия влюбленности, а реальность придет со временем".

Том Круз и Ана де Армас — что известно о голливудском романе

Роман Тому и Ане приписывают еще с начала 2025 года. Так, зимой парочку застали за прогулкой и ужином в Лондоне. Тогда очевидцы убеждали, что между звездами царит нечто гораздо большее, чем просто дружба. Затем звезд стали видеть вместе значительно чаще. В свое время Ана говорила, что ее с Томом связывает всего лишь несколько совместных проектов.

И хотя больше официальных комментариев о романе не было, поклонники считают их регулярные встречи свиданиями. К слову, Ана де Армас в прошлом имела роман с голливудским сердцеедом Беном Аффлеком, а также с вице-президентом Tinder Полом Букадакисом. Том Круз в свою очередь трижды шел к алтарю. Сначала его женой стала Мими Роджерс, а затем актер женился на Николь Кидман, с которой воспитывал двух приемных детей — Коннора и Изабеллу. После 11 лет супруги распались в 2001-м. Третий брак с Кэти Холмс длился до 2012 года, и от него у Круза осталась дочь Сури.

