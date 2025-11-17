Том Круз получил первый "Оскар" после более 40 лет карьеры и растрогал речью: "В этом сила"

Том Круз получил "Оскар" / © Associated Press

Реклама

Легендарный актер Том Круз получил «Оскар» во время церемонии Governors Awards в Лос-Анджелесе 16 ноября.

Это первая такая награда в карьере звезды после четырех номинаций. Ее почетно вручил Алехандро Иньярриту — режиссер фильма о Крузе, который пока не имеет названия и выйдет в прокат в октябре 2026 года. Получая статуэтку, Том произнес чувственную речь, в которой поблагодарил всех, кто делает кино возможным, и подчеркнул силу кинематографа, который объединяет людей.

«Кино переносит меня по всему миру. Оно помогает ценить и уважать различия, показывает нашу общую человечность, насколько мы похожи во многих вещах. И независимо от того, откуда мы родом, в темном зале мы вместе смеемся, чувствуем, надеемся — и в этом сила искусства. Именно поэтому это важно, именно поэтому это имеет значение для меня. Делать фильмы — это не то, что я делаю, это то, кем я являюсь», — растрогал Круз, пишет The Variety.

Реклама

Том Круз и Алехандро Иньярриту / © Associated Press

Круз также поделился воспоминаниями о первых шагах на встречу кинематографу. По словам знаменитости, его увлечение этой индустрией началось еще с раннего детства. С тех пор из кинозрителя он и сам превратился в голливудскую звезду, достижения которой высоко оценило сообщество.

«Моя любовь к кино началась с самых юных лет. Я был маленьким ребенком в темном кинотеатре и помню луч света, прорезавший зал. Передо мной раскрывались миры, культуры, жизни и пейзажи, и это пробудило во мне жажду приключений, знаний и понимания человечества. Это открыло мне глаза, расширило воображение и дало желание познавать мир — и я иду за этим светом до сих пор», — добавил артист.

Том Круз / © Associated Press

К слову, за свою около 45-летнюю карьеру Круз четыре раза был номинирован на премию «Оскар»: как лучший актер за фильмы «Рожденный четвертого июля» и «Джерри Магуайр», как лучший актер второго плана в «Магнолии», а также как продюсер фильма «Лучший стрелок: Маверик». Несмотря на длительные ожидания и многочисленные номинации, Американская киноакадемия все же признала огромный вклад Тома Круза в мировое кино, наградив его почетным «Оскаром».

Напомним, недавно певец Артем Пивоваров вошел в историю Украины и поставил рекорд. Выдающееся событие произошло на сцене Дворца Спорта в Киеве.