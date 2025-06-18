Том Круз получит первый "Оскар" за свою почти 45-летнюю карьеру: за что именно наградят актера

Том Круз / © Associated Press

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Голливудский актер Том Круз получит свою первую статуэтку "Оскара".

Знаменитость почти 40 лет своей жизни посвятил кинокарьере. Звезда Голливуда был трижды номинирован на "Оскар", однако желанную статуэтку тогда так и не получил. Однако Американская киноакадемия все же отметила достижения Тома Круза. Актеру вручат его первую статуэтку.

Произойдет это на Governors Awards 16 ноября. В частности, на мероприятии вручают "Оскары", присуждаемые Советом директоров Академии. Том Круз получит награду за значительный вклад в киноиндустрию.

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Том Круз / © Associated Press

"Том Круз своей невероятной преданностью кинематографу, поддержкой кинотеатров и каскадерского сообщества вдохновляет нас всех. Он стал решительным защитником кинотеатрального опыта, особенно поддерживая индустрию в сложные времена пандемии COVID-19. Он глубоко предан своей профессии, выполняя все трюки самостоятельно", - говорится в сообщении Киноакадемии.

Вместе с Томом Крузом "Оскар" получат хореограф и актриса Дебби Аллен, исполнительница Долли Партон и художник-постановщик Винн Томас.

Напомним, недавно Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннеса. Актеру это удалось благодаря выполнению сложного и опасного трюка во время съемок фильма "Миссия невыполнима: Финальная расплата".