Том Круз прекратил роман с россиянкой из-за ее экса-олигарха из РФ – СМИ

После романа голливудского актера Тома Круза с дочерью экс-депутата Госдумы РФ, светской львицей Эльсиной Хайровой, стало известно причины их разрыва.

Так, инсайдер в комментарии изданию "Page Six" признался, что помешал бурным отношениям актера с россиянкой ее экс-муж, российский олигарх Дмитрий Цветков. Источник сообщил, что команду Круза постоянно возмущало то, как экс-избранник Эльсины каждый раз придумывал что-то, чтобы поставить под угрозу будущую карьеру звезды. В частности, еще в начале отношений Цветков иронически предупредил его "держать кошелек широко открытым". Также экс россиянки неоднократно упоминал ее нового возлюбленного во время своих интервью, насмешливо называл Тома "любимым актером" и уверял, что общался с голливудским товарищем-продюсером о том, чтобы снять фильм о собственной жизни, где в главных ролях будет Круз.

Эльсина Хайрова с бывшим мужем Дмитрием Цветковым / Фото: Фото из социальных сетей

"Он (Том Круз - прим. ред.) снимается в фильмах и продолжает это делать, а экс-муж каждый раз несет бред, когда о Томе вспоминают в прессе. Они (команда актера - прим. ред.) просто не хотели иметь дело с бывшим мужем, который каждые несколько недель придумывает очередную ерунду", - подчеркнул источник.

Том Круз и Эльсина Хайрова / Фото: instagram.com/elsina_k

Отметим, Эльсина Хайрова с российским олигархом Дмитрием Цветковым, занимающимся торговлей бриллиантами, пробыла в браке 11 лет. Совместно они воспитывают двоих детей, после знакомства с которыми Том Круз официально завершил отношения с возлюбленной россиянкой.

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