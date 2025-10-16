Том Круз и Ана де Армас / © Associated Press

Реклама

Голливудский актер Том Круз разошелся с младшей на 26 лет кубино-испанской актрисой и моделью Аной де Армас.

По крайней мере, именно так утверждает инсайдер издания The Sun. Отмечается, что знаменитостям якобы было хорошо вместе, но их история любви подошла к концу и между ними погасла искра. Несмотря на разрыв, Том Круз и Ана де Армас не держат зла друг на друга, остаются замечательными друзьями, им нравится вместе проводить время, кроме того, их также связывает работа.

"Они останутся хорошими друзьями, но больше не встречаются. Они просто поняли, что им лучше быть друзьями. Между ними погасла искра, но они все еще любят общество друг друга, и оба относятся к этому очень по-взрослому. Ее уже взяли на роль в его следующем фильме, так что они продолжат работать вместе", - говорит инсайдер.

Реклама

Том Круз и Ана де Армас

Отметим, отношения Тома Круза и Аны де Армас не были публичными. Впервые парочку застали вместе в феврале 2025 года. После чего они неоднократно попадали в объективы папарацци. Инсайдеры уверяли, что в их отношениях все очень сильно серьезно. Том Круз якобы планировал свадьбу. Более того, актер уже даже знал, как именно это будет праздновать, и подготовил брачный контракт. Впрочем, свадьбы не произошло.

Кстати, недавно экс-супруга Тома Круза - актриса Николь Кидман - объявила о разводе с мужем. Артистка прожила с ним в браке 19 лет.