Том Круз и Ана де Армас

Голливудские звезды — актер Том Круз и популярная модель и актриса Ана де Армас — обсуждают идею свадьбы, которая станет такой же экстремальной, как и трюки в легендарной франшизе "Миссия невыполнима".

Инсайдеры Radar Online рассказали, что пара рассматривает варианты церемонии под водой, с прыжком с парашютом или даже с полетом в космос. Хотя официально актеры еще не помолвлены, 63-летний Круз уже продумывает детали события. Особенно его привлекает идея стать первой парой, которая даст обеты вне Земли.

"Их объединяет любовь к риску, поэтому свадьба должна быть максимально нестандартной", — отмечает источник.

Том Круз и Ана де Армас / © Associated Press

Круз и де Армас начали встречаться в начале 2025 года и впервые подтвердили роман в июле во время совместной поездки в Вермонт. Для Тома это может стать четвертым браком после союзов с Мими Роджерс, Николь Кидман и Кэти Холмс.

