364
1 мин

Том Круз шокировал грандиозными планами на вероятную свадьбу с младшей на 26 лет моделью — СМИ

Звезда якобы хочет воплотить свои идеи относительно празднования в жизнь.

Автор публикации
Злата Ковтун
Том Круз и Ана де Армас

Том Круз и Ана де Армас

Голливудские звезды — актер Том Круз и популярная модель и актриса Ана де Армас — обсуждают идею свадьбы, которая станет такой же экстремальной, как и трюки в легендарной франшизе "Миссия невыполнима".

Инсайдеры Radar Online рассказали, что пара рассматривает варианты церемонии под водой, с прыжком с парашютом или даже с полетом в космос. Хотя официально актеры еще не помолвлены, 63-летний Круз уже продумывает детали события. Особенно его привлекает идея стать первой парой, которая даст обеты вне Земли.

"Их объединяет любовь к риску, поэтому свадьба должна быть максимально нестандартной", — отмечает источник.

Том Круз и Ана де Армас / © Associated Press

Том Круз и Ана де Армас / © Associated Press

Круз и де Армас начали встречаться в начале 2025 года и впервые подтвердили роман в июле во время совместной поездки в Вермонт. Для Тома это может стать четвертым браком после союзов с Мими Роджерс, Николь Кидман и Кэти Холмс.

Напомним, недавно стало известно, что актриса Николь Кидман разводится после 19 лет брака. По сообщениям СМИ, инициатором разрыва стал ее муж-музыкант, тогда как актриса до последнего пыталась сохранить семью.

