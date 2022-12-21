Том Круз шокировал видео, как делает опасные трюки во время съемок в кино

Голливудский актер Том Круз присоединился к съемкам боевика "Миссия невыполнимая-7", и все трюки в ленте знаменитость исполняет без помощи каскадеров, в том числе и опасные тоже.

В своем Instagram звезда Голливуда решил показать, как происходил процесс съемок одного из таких трюков.

Звезда опубликовал интересное видео, где он должен вылететь на мотоцикле с вершины скалы и через несколько напряженных минут открыть парашют. Пока Том делал опасный трюк, вся съемочная группа вместе с режиссером Кристофером МакКуорри заметно нервничала. Напряжение спало только тогда, когда Круз открыл парашют и успешно приземлился.

Голливудский актер весь год тренировался, чтобы проделать успешно трюк. Круз 500 раз прыгал с парашютом и выполнил 13 тыс. на мотокроссе. Это помогло звезде должным образом подготовиться к опасному трюку.

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