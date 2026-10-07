Том Круз / © Associated Press

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Голливудский актер Том Круз спел хвалебные оды России и похвастался умением говорить на русском.

Артист встретился с россиянкой, которая подловила его в Сеуле. Том Круз не стал отказывать в разговоре. Более того, когда актер услышал, что женщина из России, то выдал, что «это круто» и активно начал продолжать с ней беседу.

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В частности, звезда Голливуда поностальгировал по своим путешествиям в РФ. Он вспомнил, как приземлялся в Сибири для дозаправки частного самолета, а также как приезжал в Москву. Том Круз выдал, что в России ему очень понравилось.

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«Это круто! Я был одним из первых, кто приземлился в Сибири на заправку в 90-е. Я приземлился там, потому что я хотел увидеть Сибирь. А еще я был в Москве, в 1987 году был мой первый визит. Мне очень понравилось. Еще я был в 2000-х перед открытием Большого театра», — выдал Том Круз.

Дата публикации 17:03, 07.10.26 Количество просмотров 15 Том Круз встретился с россиянкой и выдал свое истинное отношение к РФ

Напоследок актер еще и похвастался своим умением говорить на русском. Артист продемонстрировал россиянке, что несколько русских слов он знает.

Отметим, многие звезды Голливуда после начала полномасштабной войны в Украине осудили враждебные действия РФ и преступления россиян. Кроме того, знаменитости бойкотируют все российское. Однако Тома Круза это не касается. Он не делал публичных заявлений о войне, которую в Украине развязала Россия.

Напомним, недавно Франция озадачила выбором фильма, который везет на «Оскар-2027». Картина рассказывает о так называемой «эСвЭо» и создана российским режиссером, который обращался к диктатору путину.

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