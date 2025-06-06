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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
538
Время на прочтение
2 мин

Том Круз вошел в Книгу рекордов Гиннеса - экстремальное видео покорило мир

Актер шокировал новым трюком со съемок фильма "Миссия невыполнима: Финальная расплата" - именно он принес ему признание Книги рекордов Гиннеса.

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Том Круз

Том Круз / © Associated Press

Звезда Голливуда Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннеса за экстремальный трюк на съемках фильма "Миссия невыполнима: Финальная расплата".

62-летний актер доказал, что в его лексиконе не существует слова "невозможно". Без всяких спецэффектов и дублеров на съемках он выполнил опасную сцену. В частности, Круз совершил 16 прыжков с вертолета. Самым опасным стал его маневр в воздухе - звезда должен был отрезать горящую ткань основного парашюта и успеть раскрыть запасной, чтобы успешно приземлиться.

Как сообщает CNN, сцена, которая принесла Крузу новый титул, снималась в национальном парке "Драконьи горы" в Южно-Африканской Республике.

"Том не просто играет героев боевиков - он сам и является героем боевиков! Его успех - это результат невероятной преданности, стремления к правдивости и готовности расширять границы возможного для актера", - сказал редактор Книги рекордов Гиннеса Крейг Глендей.

К слову, подготовка к трюку длилась несколько недель. Съемочная группа признается, что работала в условиях повышенной сложности, ведь любая ошибка могла стать фатальной. Но Круз настаивал на реальности сцены и отказался от дублеров, чтобы достичь максимального напряжения в кадре.

Отметим, фильм "Миссия невыполнима: Финальная расплата" является продолжением предыдущей части - "Расплата. Часть первая", которая вышла на экраны в 2023 году. Новый фильм завершит историю Итана Ганта - культового персонажа, который всегда спасал мир, рискуя всем.

Напомним, недавно звезда "Дизель шоу" Егор Крутоголов похвастался потрясающими достижениями 15-летнего сына гонщика в автоспорте.

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Дата публикации
Количество просмотров
538
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