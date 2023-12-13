Том Круз закрутил роман с дочерью экс-депутата Госдумы РФ и экс-женой российского олигарха

Пара уже вместе посетила вечеринку в Лондоне, где было немало русскоязычных гостей.

Голливудский актер Том Круз закрутил роман с дочерью экс-депутата Госдумы РФ и бывшей женой российского олигарха – светской львицей Эльсиной Хайровой.

Об этом сообщает издание Daily Mail. Пару вместе заметили на одной из вечеринок в Лондоне. 61-летний Круз прибыл на светское мероприятие вместе с 36-летней Эльсиной, а позже они вдвоем и покинули событие.

Как сообщил изданию инсайдер, голливудский актер якобы был постоянно рядом со своей спутницей и просто был без ума от нее.

"Они были неразлучны, явно пара. Казалось, он был без ума от нее. Он провел большую часть ночи, танцуя с Хайровой", — рассказал инсайдер.

Эльсина Хайрова / Фото: Фото из социальных сетей

На вечеринке публика в основном была русскоязычной. Как сообщается, к Тому Крузу подходили немало гостей с просьбой сделать фото. Тем временем сам артист вежливо отказывал. Диджею вечеринки даже якобы пришлось на русском языке объявить, что у актера нет желания фотографироваться.

Кстати, на светском мероприятии засветила и украинка – "Мисс Украина-2006" Елена Авраменко, с которой Хайрова даже сфотографировалась.

Эльсина Хайрова и Елена Авраменко / Фото: Фото из социальных сетей

Отметим, Эльсина Хайрова – дочь экс-депутата Госдумы РФ Рината Хайрова, который с 2011 по 2019 годы исполнял свои обязанности. Также светская львица известна тем, что была замужем за российским олигархом Дмитрием Цветковым, занимающимся торговлей бриллиантов. Пара со скандалом развелась, а Хайрову обвинили в сокрытии активов от мужа. Также известно, что у светской львицы есть британское гражданство.

Эльсина Хайрова с бывшим мужем / Фото: Фото из социальных сетей

Напомним, недавно американского режиссера Шопа Пенна заподозрили в новом романе. Говорят, что знаменитость разошелся с украинской актрисой Ольгой Коротяевой и находится в отношениях с другой женщиной.

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