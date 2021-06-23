Томная Оля Цибульская в купальнике порелаксировала на пляже

Звезда наслаждается отдыхом в Турции.

Украинская певица Ольга Цибульская продолжает наслаждаться отдыхом на берегу Средиземного моря.

Так, звезда на своей странице в Instagram опубликовала серию фото, сделанных на пляже.

На фото Оля без грамма косметики в голубом купальнике томно с закрытыми глазами позирует под лучами солнца, демонстрируя на камеру свои пышные груди.

instagram.com/cybulskaya

"Мы — одно целое. Люди между собой. Люди с природой. Это звучит так банально и очевидно. И так сложно наяву", — отметила в фото звезда и поделилась историей.

instagram.com/cybulskaya

"Нестор сегодня был в детском клубе. Дети из разных уголков мира, не зная языка друг друга, дружили и играли. Смешили себя и всех вокруг, обнимались. Взрослые на пляже рассматривают друг друга. Ссорятся с кем-то по телефону. Делают вид, что не знают и не понимают одной из языков. Мы все одно целое: небо, море, земля, люди. и порой стоит останавливать свои безумные скорости, чтобы почувствовать это. Почувствовать себя и мир. И не сравнивать ни с кем ", — отметила певица .

Поклонники оценили снимки артистки, отметив ее естественную красоту.

Невероятная!

Милашка, хорошего отдыха!

Невероятная красота! Очень красиво!

Напомним, не так давно Оля Цибульская в купальнике соблазнительно позировала на камнях. Звезда поделилась пикантными снимками с отдыха.

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