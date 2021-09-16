Томная Тина Кароль в лифе на полу показала пышный бюст и аппетитные ножки

Томная Тина Кароль в лифе на полу показала пышный бюст и аппетитные ножки

Звезда ошеломила новой фотосессией.

Популярная певица Тина Кароль порадовала поклонников новой порцией пикантного контента.

В своем Instagram 36-летняя исполнительница разместила кадры из свежего фотосета. На снимках артистка позировала в полупрозрачном наряде с декольте и черном лифе. Знаменитость засветила пышный бюст и похвасталась аппетитными ножками.

Тина Кароль / instagram.com/tina_karol

Исполнительница сделала пучок и нежный мейк. Звезда томно позировала, сидя на полу.

Тина Кароль / instagram.com/tina_karol

"Плевать, что унесло, главное — в унисон. Прижимай меня еще сильнее к себе", — написала Тина.

Менее чем за 10 часов публикация собрала более 70 000 лайков и 700 комментариев. Пользователи писали, что снимки очень сексуальные и не вульгарные.

Секси Тина

Тина, ты такая красивая

Тушите пожар

Вот тот кадр, где видно красивое тело и нет ни капли пошлости... Так мало, кто может видеть кадр! Восхищаюсь

Напомним, на днях длинноногая Санта Димопулос в боди эротично изгибалась на столе. Певица снялась в откровенной фотосессии.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку