Тоня Матвиенко чувственно спела о любви в новой песне и довела до слез клипом-мультфильмом

Украинская певица Тоня Матвиенко запремьерила песню "Ліхтарики" и клип к ней.

Композиция уже стремительно набирает обороты и вполне может посоревноваться за хитовость после вирусного трека "Кульбаби". По словам Тони, новая песня была создана путем экспериментов и подчеркивает важность поддержки и любви. "Ліхтарики" – это история про свет, идущий изнутри, любовь и тепло, которые мы делим с теми, кто рядом.

"Этот трек оказался интересным экспериментом. Я получила настоящее удовольствие от работы над ним. Кроме всего остального, "Ліхтарики" отражают реальность украинцев. В песне есть что-то символическое о нашей способности находить свет даже в самые темные времена", – делится исполнительница.

Особенностью релиза стало и видео. Впервые за карьеру певицы клип был создан в мультипликационном формате. К слову, каждая деталь была продумана до мелочей. В результате получился чувственный сюжет, до боли знакомый большинству украинцев во время войны.

"Это был чрезвычайно интересный процесс – решать, что именно должно быть в видеоряде, как передать атмосферу через анимацию. Фонарики и свет стали ключевыми образами, и через них родилась идея, что настоящий свет – это то, что живет в каждом из нас. Он возникает, когда ты любишь, когда ты хочешь жить. И ни один враг у нас, украинцев, этого не отнимет", – отмечает Тоня Матвиенко.

А уже скоро Тоня Матвиенко исполнит свои хиты, в том числе "Кульбаби" и "Ліхтарики", на большом сольном концерте в киевском Октябрьском дворце.

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