Тоня Матвиенко довела до слез чувственным дуэтом с мужем Арсеном Мирзояном

Украинская певица Тоня Матвиенко растрогала трогательным дуэтом вместе со своим мужем, музыкантом Арсеном Мирзояном.

Супруги вместе вышли на сцену на концерте в Киеве. В своем Tik Tok Тоня Матвиенко опубликовала видео с их дуэтом. На сцене артисты предстали в черных нарядах. Мирзоян выбрал рубашку и штаны карго, а Матвиенко подчеркнула свою стройную фигуру лосинами и длинным жакетом.

Исполнители на сцене чувственно исполнили песню из репертуара Матвиенко – "А може ти…". Как признавались в комментариях поклонники звездных супругов, они были очень растроганы их дуэтом.

Тоня Матвиенко спела в дуэте с Арсеном Мирзояном и показала чувственное видео

Очень красивая пара, а исполнение просто супер.

Вы так классные, берегите это тепло между вами, это бесценно!

Вы прекрасные, спасибо за ваше творчество!

Кстати, в конце видео Тоня Матвиенко успела повеселить присутствующих зрителей. Артистка при исполнении слов "а може ти" с улыбкой на лице указала пальцем на Арсена Мирзояна. После этого концертный зал заполнился смехом.

Напомним, недавно Тоня Матвиенко праздновала день рождения. Арсен Мирзоян показывал, как вместе с дочерью поздравлял супругу с 43-летием.

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