Тоня Матвиенко довела до слез обращением к покойной маме в первую годовщину ее смерти

Сегодня, 8 октября, ровно год, как из жизни ушла легендарная певица Нина Матвиенко, которой не стало в возрасте 75 лет.

Дочь исполнительницы – Тоня Матвиенко – почтила память покойной мамы. В фотоблоге певица оставила обращение к родному человеку, которого уже год нет. В частности, Тоня призналась, что тяжело переживала потерю. Артистка избегала каких-либо встреч, ведь все ей напоминали о горе в семье, а это было тяжело. Матвиенко было тяжело ходить на кладбище, а еще труднее убирать вещи из дома. Как говорит певица, сейчас она по-настоящему знает, что такое потеря и что такое ценность.

Нина Матвиенко / Фото: instagram.com/8.23.88

"Уже год, как вас нет... Мое душевное состояние и шок можно было передать разве что с ощущением, когда я узнала, что началась война. Опустошенная и выжатая, как тряпка. Моя жизнь изменилась навсегда. Я знаю что, такое потеря, и знаю, что такое ценить. Я не могла ходить на кладбище и не убирала ваши вещи из дома. Сначала не хотелось нигде появляться, потому что люди вспоминали вас, а для меня это было как по живому", - написала певица.

Тоня Матвиенко рассказала, что за этот год изменилось. В частности, Нине Матвиенко посмертно вручили награду "Национальная легенда Украины", ее младшая внучка Нина впервые спела на сцене, а старшая Ульяна основала свое дело и счастлива в отношениях. Тем временем Мирзоян приступил к ремонту в доме.

Нина Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"У нас все хорошо. Вас президент посмертно отметил наградой "Национальная легенда Украины", а Нинусик спела впервые со мной на сцене. Ульяна основала свой проект, счастливая с Юрой. Арсен затеял дома ремонт, вам бы точно понравилась ванна. Очень соскучилась. Любим, уважаем и, конечно, слушаем", — добавила Тоня.

Отметим, Нина Матвиенко умерла 8 октября прошлого года. Жизнь исполнительницы оборвалась из-за онкологии. Похоронили легендарную певицу на Зверинецком кладбище в Киеве.

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