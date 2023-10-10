Тоня Матвиенко довела до слез песней, которую готовила покойной маме на 76-летие: "Это должен быть сюрприз"

Легендарной Нины Митрофановны не стало за два дня до дня рождения.

Народная артистка Украины Нина Матвиенко 10 октября должна была отпраздновать свой 76 день рождения. К сожалению, исполнительнице не суждено было встретить праздник. Сердце артистки остановилось 8 октября.

Дочь Нины Митрофановны – певица Тоня Матвиенко – готовила маме сюрприз на день рождения. Артистка хотела посвятить ей песню "Сік землі". Идея создания композиции у Матвиенко зародилась еще тогда, когда она из-за полномасштабной войны в Украине жила в Великобритании. Певица очень грустила по маме, поэтому вспомнила песню "Сік землі", которую слушала еще в детстве.

Тоня Матвиенко с мамой / Фото: пресс-служба Тони Матвиенко

Тоня Матвиенко хотела подарить Нине Митрофановне эту композицию на день рождения. Однако теперь этот трек стал посвящением.

"В эту песню я вложила много души, тепла, любви. Это должен быть хороший сюрприз. К сожалению, обстоятельства бывают сильнее наших планов. Выпуская песню-посвящение "Сік землі" для мамы, я хочу призвать вас отложить все дела, позвонить родителям и сказать им "спасибо!". Спасибо за бессонные ночи, спасибо за воспитание и заботу, за мотивацию и поддержку во всем… Я обязательно продолжу мамину традицию популяризировать украинские песни в мире. Делать добро! Уважайте друг друга и свои корни. Спасибо, мама!" – отметила Тоня Матвиенко.

Также певица выпустила лирический клип на песню "Сік землі". Тоня Матвиенко использовала материалы из семейного фотоальбома и архивные фото украинцев из киевского музея Ивана Гончара. Им руководит отец Тони Матвиенко – Петр Гончар.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко рассказала, где и когда состоится прощание с Ниной Митрофановной. Также стало известно, где похоронят легендарную Нину Матвиенко.

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