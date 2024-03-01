Тоня Матвиенко довела до слез треком, в котором искусственный интеллект воспроизвел голос ее покойной мамы

Украинская певица Тоня Матвиенко выпустила новую композицию " Ти – це я ", которую посвятила своей покойной маме, Герою Украины и Народной артистке Украины Нине Митрофановне Матвиенко.

Вместе с песней состоялась премьера и mood video, в котором нейросеть воспроизвела голос Нины Митрофановны.

По словам Тони Матвиенко, смысл песни в том, что для своих родителей мы всегда остаемся маленькими. Они наделили нас силой жизни, а со временем мы и сами должны стать поддержкой для тех, кто от нас зависит:

"Мы – продолжение наших родителей. В песне "Ти – це я" себя узнают многие. Мы можем быть не похожими внешне со своими родителями. Но во многих случаях привычки, голос, движения идентифицируют нас как детей своих родителей. Это сложно объяснить словами, но возможно с помощью творчества. Песня "Ти – это я" именно об этом", — прокомментировала артистка.

Режиссером mood-video выступил Олег Борщевский. Лаконичная черно-белая гамма образов певицы подчеркивает способность переродиться. Оттенки сепии, характерные для старых фотографий из семейных альбомов, интерьер и атмосфера усиливают ощущение, что наше наследие бесценно.

Отметим, что с помощью искусственного интеллекта творческая группа воспроизвела голос Нины Митрофановны. Ее фраза "А я – це ти" прерывает монолог Тони.

Напомним, недавно Тоня Матвиенко растрогала архивным фото покойной мамы с внучкой Ниной. Артистка поделилась фотографией по случаю особого праздника.

Отметим, что 19 марта состоится сольный концерт Тони Матвиенко в столичном Pepper's Club.

Читайте также: