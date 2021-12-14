Тоня Матвиенко довела до слез выступлением для украинских пограничников: "Сердце замирает"

Артистка дала мини-концерт на границе с Беларусью.
Украинская певица Тоня Матвиенко в канун новогодних праздников решила поддержать военных и поехала к ним с концертом.
Так, артистка выступила для пограничников на границе с Беларусью в пункте пропуска "Выступовичи". В своем Instagram исполнительница показала, как, несмотря на холод, пела под открытым небом. Слушатели встали в круг и наслаждались голосом звезды.
Также Тоня зажгла вместе с военными под песню Квитки Цисик – "Коханий". Вместе они устроили танцы.
"Где-то там на границе пели, радовались, танцевали… Благодарна", – прокомментировала Матвиенко.
Такой поступок звезды растрогал ее фанатов до слез.
- Низкий поклон вам и ребятам
- Ребята в восторге
- Сердце замирает
- Аж мурашки по телу, выплакалась
- Вы красавица, спасибо за поддержку пограничников
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