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Тоня Матвиенко довела до слез выступлением для украинских пограничников: "Сердце замирает"

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Тоня Матвиенко довела до слез выступлением для украинских пограничников: "Сердце замирает"

Тоня Матвиенко / instagram.com/tonya_matvienko

Артистка дала мини-концерт на границе с Беларусью.

Украинская певица Тоня Матвиенко в канун новогодних праздников решила поддержать военных и поехала к ним с концертом.

Так, артистка выступила для пограничников на границе с Беларусью в пункте пропуска "Выступовичи". В своем Instagram исполнительница показала, как, несмотря на холод, пела под открытым небом. Слушатели встали в круг и наслаждались голосом звезды.

Также Тоня зажгла вместе с военными под песню Квитки Цисик – "Коханий". Вместе они устроили танцы.

"Где-то там на границе пели, радовались, танцевали… Благодарна", – прокомментировала Матвиенко.

Такой поступок звезды растрогал ее фанатов до слез.

  • Низкий поклон вам и ребятам
  • Ребята в восторге
  • Сердце замирает
  • Аж мурашки по телу, выплакалась
  • Вы красавица, спасибо за поддержку пограничников

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