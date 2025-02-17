Тоня Матвиенко метко ответила на упреки, что "забрала" мужа из семьи: "Эти разговоры надоели"

Украинская певица Тоня Матвиенко, которая недавно рассекретила свои процедуры красоты, метко ответила на упреки, что "забрала" мужа, музыканта Арсена Мирзояна, из семьи.

Дело в том, что когда пара познакомилась, исполнитель был женат. В конце концов Мирзоян развелся и начал строить семью с Тоней Матвиенко. Супруги уже 14 лет вместе. Однако, как в интервью Oboz.ua говорит певица, ей до сих пор прилетают упреки, что, мол, Арсен Мирзоян "был женат". Тоня Матвиенко откровенно признается, что ей это уже надоело. Артистка подчеркнула, что сложилось уже как сложилось. Цели в нее не было - влюбляться в женатого.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"Ну так у меня складывалось, что делать? Я же не родилась и решила, что когда-нибудь влюблюсь в женатого? Это не было спланировано. Как будто оно мне нужно все это, ну правда! И потом, можно подумать, что это так все легко, суперпроисшествие какое – нет. Если откровенно, так мне эти разговоры надоели. Я уже с Арсеном 14 лет. Это больше, чем он жил со своей первой семьей. Но люди напоминают снова и снова: был женат", - ответила артистка.

Также исполнительница высказалась о ревности в их браке. Певица отметила, что не ревнует мужа, ведь достаточно уверена в себе. Однако у Матвиенко есть такая черта, что "своего она не отдаст". Поэтому, когда в артистки закрадываются какие-то сомнения, она сразу озвучивает Мирзояну, и они вместе решают все проблемы и прислушиваются друг к другу.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"Я понимаю, конечно, что объятия и поцелуи – это часть профессии. Но вообще я не то, что ревнивая, но своего не отдам. А это немного другое, потому что ревность – это больше о неуверенности. Он знает, что только мой. И еще мы договорились, что если что-то такое чувствую, что он про это, то я чувствую, что он про это, то я чувствую, внутри все закипит, так откровенно скажу ему об этом. Потому что если промолчу, то он же не будет понимать, что происходит. А я могу психануть и куда-то уехать даже. Если он понимает, что со мной еще до того, как я ему скажу, то всегда подходит и обнимает. И на этом я успокоюсь", - поделилась звезда.

А вот ревнует ли Арсен Мирзоян – Матвиенко точно сказать не может. Артистка честно призналась, что не вспоминает каких-либо подобных моментов. Впрочем, по мнению звезды, на сцене у них разное амплуа. В частности, поклонницы чаще могут не обращать внимания на наличие жены. А вот фанаты мужчины себе подобного поведения, по мнению певицы, не позволяют

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"А вот ревнует ли он меня, я не знаю. Если в душе что-то такое есть, то максимально скрывает, потому что не вспоминаю каких-то таких моментов. Но тут все же надо брать во внимание разницу нас как артистов. Иногда поклонницам откровенно наплевать на то, что у тебя есть жена. А мужчина с мужчиной так не поступит. Чтобы так я была с Арсеном и кто бы себе позволил подбежать ко мне, начать обниматься - не представляю такого", - поделилась певица.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко рассказала, как в юности столкнулась с домогательствами. Также артистка раскрыла, как напугала обидчика.

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