Тоня Матвиенко насмешила забавными фото с Арсеном Мирзояном и нежно поздравила его с 46-летием

В семье украинской певицы Тони Матвиенко сегодня, 20 мая, особый праздник. Муж исполнительницы – музыкант Арсен Мирзоян - празднует день рождения.

В своем Instagram Тоня нежно поздравила возлюбленного с 46-летием. Она опубликовала их забавные фото, которые ранее не показывала в Сети.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Также артистка адресовала Мирзояну теплые слова с поздравлениями. Певица пожелала музыканту всего самого наилучшего и, конечно же, счастья и здоровья. Матвиенко отметила, что очень любит своего мужа и гордится им.

"Поздравляю тебя, Арсен, с твоим днем. Я тебе желаю всего, что есть в мире хорошего, прекрасного, светлого, чтобы все было твое, будь счастлив и здоров! Ты — мой гений. Я тебя очень люблю!" – обратилась к возлюбленному артистка.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Арсен Мирзоян уже отреагировал на поздравление жены. В комментариях под постом он поблагодарил Тоню за теплые слова и ответил ей взаимностью.

"Спасибо, моя бусинка! Люблю тебя!" – ответил Мирзоян на поздравление жены.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Напомним, недавно ведущая Лилия Ребрик праздновала день рождения. Знаменитость показывала, как ее с 43-летием поздравлял муж, танцор Андрей Дикий.

Читайте также: