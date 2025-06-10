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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
510
Время на прочтение
1 мин

Тоня Матвиенко неожиданно стала брюнеткой с короткими волосами и удивила перевоплощением

Тоня Матвиенко решилась на перевоплощение от звездного визажиста Егора Андрюшина.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Тоня Матвиенко

Тоня Матвиенко / © пресс-служба Тони Матвиенко

Украинская певица Тоня Матвиенко удивила кардинальным перевоплощением.

Артистка решилась на изменения во внешнем виде. Образ для исполнительницы подобрал звездный визажист Егор Андрюшин. Он показал, как проходил процесс перевоплощения Тони Матвиенко. Сначала артистка предстала перед объективом фотокамеры без единой капли декоративной косметики и демонстрировала свои длинные белые волосы.

Тоня Матвиенко и Егор Андрюшин / © instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвиенко и Егор Андрюшин / © instagram.com/tonya_matvienko

Далее Егор Андрюшин начал колдовать. Он сделал певице эффектный макияж с акцентом на ее зеленые глаза. Более того, визажист сменил Тоне Матвиенко и прическу. Артистка неожиданно показалась с короткими темными волосами и с челкой. Правда, это всего лишь парик. Исполнительница и в далее остается блондинкой.

"Как вам перевоплощение?" - поинтересовался Егор Андрюшин.

Тоня Матвиенко и Егор Андрюшин / © instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвиенко и Егор Андрюшин / © instagram.com/tonya_matvienko

На изменения во внешнем виде Тони Матвиенко отреагировала актриса Ольга Сумская. Знаменитость отметила, что певица выглядит просто фантастически: "Какое перевоплощение! Фантастическая!".

Напомним, недавно муж Тони Матвиенко, певец Арсен Мирзоян, кардинально сменил образ. Артист состриг волосы и показался без длинных кудрей.

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Дата публикации
Количество просмотров
510
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