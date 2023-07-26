Тоня Матвиенко о том, что отбила Мирзояна у первой жены: "Почему мне за это должно быть стыдно"

Тоня и Арсен начали встречаться, когда Мирзоян еще был женат на другой.

Украинская певица Тоня Матвиенко откровенно прокомментировала, как реагирует на то, когда ее называют разлучницей.

В программе "Слава+" Матвиенко отметила, что когда полюбила Арсена Мирзояна, то нашла в себе смелость сказать публично, что имеет отношения с женатым мужчиной:

"Мне не то, что смешно. Неужели люди как-то… Ничего, что вообще большинство из них влюблены в моего мужа? А их это не тригерит? Я откровенно сказала всему миру, что я полюбила мужчину, который был в отношениях. Почему мне за это должно быть стыдно?" – прокомментировала Тоня.

Тоня Матвиенко

Она также добавила, что с экс-женой Мирзояна никогда не общалась и не пересекалась.

"Я оскорбила человека. Я это все понимаю. Она на меня обижена. Уже столько лет прошло... у нас не было необходимости пересекаться... А о чем говорить?" – добавила певица.

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

А вот с детьми своего мужа от первого брака у Матвиенко хорошие отношения, а старший сын Арсена Влад даже с ними сейчас живет.

Дети Арсена Мирзояна от первого брака

Напомним, что отношения между Тоней Матвиенко и Арсеном Мирзояном начались в 2011 году. Тогда они оба участвовали в проекте "Голос країни". В тот момент Мирзоян был женат, жил и работал в Запорожье. От первого брака артист имеет двух сыновей. В союзе с Матвиенко у Мирзояна родилась дочь Нина, которой сейчас 7 лет.

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