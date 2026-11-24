Тоня Матвиенко / © пресс-служба Тони Матвиенко

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Украинская певица Тоня Матвиенко ошеломила, как ее дочь от мужа, музыканта Арсена Мирзояна заметно повзрослела и изменилась.

10-летняя Нина стала нечастой гостьей в мамином Instagram. Однако время от времени артистка делится редкими кадрами с дочерью и показывает, как она выглядит сейчас. На этот раз исполнительница продемонстрировала, как они наслаждались отдыхом на Закарпатье.

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Тоня Матвиенко с дочерью Ниной / © instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвиенко вместе с дочерью отправилась на запад Украины. Певица признается, что им просто захотелось отдохнуть и наконец-то выспаться после бессонных ночей в Киеве. На Закарпатье артистка вместе с дочерью устроила настоящий релакс.

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Тоня Матвиенко с дочерью Ниной / © instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвиенко и маленькая Нина любовались горными пейзажами, ходили в спа. Кроме того, дочь исполнительницы успела поплавать в бассейне. Кстати, на свежих фото Нины можно заметить, что она уже повзрослела и изменилась.

Тем временем Тоня Матвиенко хоть и находилась на отдыхе, но и немного погрузилась в работу. Вечером исполнительница спела в ресторане для гостей отеля, где она остановилась вместе с Ниной.

Тоня Матвиенко / © instagram.com/tonya_matvienko

Напомним, недавно Тоня Матвиенко растрогала обращением к старшей дочери. Артистка также показала, как сейчас выглядит Ульяна.

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