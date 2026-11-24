- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 404
- Время на прочтение
- 1 мин
Тоня Матвиенко ошеломила, как ее 10-летняя дочь от Мирзояна заметно повзрослела и изменилась
Артистка поделилась редкими кадрами с младшей дочкой.
Украинская певица Тоня Матвиенко ошеломила, как ее дочь от мужа, музыканта Арсена Мирзояна заметно повзрослела и изменилась.
10-летняя Нина стала нечастой гостьей в мамином Instagram. Однако время от времени артистка делится редкими кадрами с дочерью и показывает, как она выглядит сейчас. На этот раз исполнительница продемонстрировала, как они наслаждались отдыхом на Закарпатье.
Тоня Матвиенко вместе с дочерью отправилась на запад Украины. Певица признается, что им просто захотелось отдохнуть и наконец-то выспаться после бессонных ночей в Киеве. На Закарпатье артистка вместе с дочерью устроила настоящий релакс.
Тоня Матвиенко и маленькая Нина любовались горными пейзажами, ходили в спа. Кроме того, дочь исполнительницы успела поплавать в бассейне. Кстати, на свежих фото Нины можно заметить, что она уже повзрослела и изменилась.
Тем временем Тоня Матвиенко хоть и находилась на отдыхе, но и немного погрузилась в работу. Вечером исполнительница спела в ресторане для гостей отеля, где она остановилась вместе с Ниной.
Напомним, недавно Тоня Матвиенко растрогала обращением к старшей дочери. Артистка также показала, как сейчас выглядит Ульяна.