Тоня Матвиенко ошеломила суммой своего заработка с хита "Кульбаби"

Тоня Матвиенко / © instagram.com/tonya_matvienko

Украинская певица Тоня Матвиенко призналась, какой доход принесла ей песня «Кульбабы» и как стремительный успех хита повлиял на ее роялти.

Песня, которая сначала оставалась в тени, внезапно «ожила» в соцсетях и получила новую волну популярности в 2024 году. Видео на YouTube уже пересекло отметку в 27 миллионов просмотров. Хотя композиция вышла раньше, именно через два года она стала настоящим вирусным хитом. Интерес к треку продолжает расти до сих пор. Это существенно повлияло на финансовые результаты артистки.

«Такая сумма в моей жизни впервые. Честно заработанные деньги», — призналась Тоня Матвиенко.

Впервые певица открыто рассказала о доходах от трека в интервью журналистке Алине Доротюк. По ее словам, роялти от «Кульбаб» уже достигли около 30 тысяч долларов. Артистка подчеркнула, что для нее это первый подобный финансовый результат. Часть этих средств она сразу направила на новые творческие проекты, клипы и музыку. Кроме того, прошлый год стал для нее насыщенным благодаря многочисленным выступлениям и концертам.

«Было приятно заработать такие деньги. Точно половина лежит на творчество, клипы, новые песни», — рассказала певица.

Дополнительно она отметила, что после неожиданного успеха композиции ее концертная деятельность значительно активизировалась. Приглашения на выступления и корпоративы также стали важной частью дохода. Вся эта волна популярности фактически перезапустила интерес к ее музыке.

Отметим, композиция «Кульбаби» была выпущена в 2022 году, но настоящий прорыв получила только в 2024-м. Именно тогда трек стал вирусным в соцсетях и принес певице новую волну популярности. Сегодня песня продолжает собирать миллионы просмотров и остается одной из самых узнаваемых в ее репертуаре.

