Тоня Матвиенко ошеломила своим поцелуем с Павлом Зибровым

Украинская певица Тоня Матвиенко после недавнего заявления о похудении на 10 кг показалась на свежем видео, где обменивается поцелуями с Павлом Зибровым.

На розовом фоне звезды решили порадовать своих фанатов общим контентом. Впрочем, сделали это необычным способом. Знаменитости поцеловали друг друга сперва в щеки, а затем и в губы. На кадрах видно, как Тоня искренне смеялась от такой затеи. А Павел Зибров в это время крепко держит певицу за руки и целует ее с закрытыми глазами.

Кстати, на ролике находится и музыка. Павел Николаевич дополнил неожиданное видео собственным треком "Вуса - бренд".

"Обожаю", - подписал видео в своем фотоблоге артист.

Тоня Матвиенко поцеловалась с Павлом Зибровым

Также Зибров поделился еще одним черно-белым фото, где они очарованно всматриваются друг в друга.

Павел Зибров с Тоней Матвиенко / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

В комментариях поклонники принялись предполагать, что звезды готовятся к дуэту. А также написали об их невероятном внешнем виде.

Классные такие

Я так думаю, что скоро будет дуэт?

Напомним, что недавно Тоня Матвиенко появилась в компании украинского телеведущего Алексея Суханова. Знаменитость также рассказал, какой случай с дочерью Нины Матвиенко поразил его больше всего.

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