Тоня Матвиенко откровенно призналась, что ее раздражает в Мирзояне и сколько средств ей нужно в месяц

Украинская певица Тоня Матвиенко призналась, что их с мужем, музыкантом Арсеном Мирзояном раздражает друг в друге и сколько денег ей нужно в месяц для комфортной жизни.

Исполнительница рассказала, что у них с возлюбленным отличные отношения. Впрочем, бывают моменты, когда Мирзоян ее раздражает. Иногда Тоне хочется побыть наедине со своими мыслями, а вот Арсен может надоедать разговорам.

"Бывает его (Арсена – прим. ред.) слишком много. А я люблю иногда побыть сама, со своими мыслями. Он приходит и начинает говорить, петь, на уши садится…", — откровенно рассказала артистка на шоу "33 вопроса".

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Матвиенко не стала скрывать, чем сама может раздражать Мирзояна. По словам певицы, ее мужу не нравится, когда она "ноет" или чем-то "недовольна".

"Когда я ною, что мне все не так, что я всем недовольна, что мне мало внимания, мало романтики... Он злится", — призналась артистка.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Также исполнительница рассказала о семейном бюджете. Певица говорит, что их доход значительно снизился. Кроме того, они определенную сумму средств переводят на помощь ВСУ. Тем не менее, Тоне для комфортной жизни нужно в месяц 50 тысяч гривен.

"Мне бы хотелось, чтобы это было где-то 50 тысяч гривен точно. Это четко. Это на все: на бензин, на еду, что-то заплатить, школа, пополнить счет, что-то пойти себе купить. Я, пожалуй, бережливой женой стала. Если мне не будет хватать денег, я попрошу у Арсена", — поделилась артистка.

Тоня Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Напомним, недавно Тоня Матвиенко призналась, почему ее старшая дочь отказывалась жить с ней. К слову, Ульяна в 12 лет переехала к отцу.

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