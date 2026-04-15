Тоня Матвиенко откровенно призналась, как поплатилась за незаконное исполнение песен покойной матери

Украинская певица Тоня Матвиенко прокомментировала конфликт с Юрием Рыбчинским на фоне спора об авторских правах на песни матери — Нины Матвиенко и призналась, как на самом деле разрешилась эта история.

Артистка впервые подробно высказалась о ситуации во время интервью по случаю своего 45-летия. После скандального заявления Юрия Рыбчинского во время одного из интервью Тоня решилась на шаг позвонить ему и решить вопрос авторских прав на песни ее матери. Однако ответ оказался неутешительным и обязывал выплатить немалую сумму, которую артистка умалчивает в связи с договоренностью. Она отметила, что эмоционально этот период был для нее непростым.

В то же время стороны, по ее словам, в конце концов смогли найти выход. Часть прав на исполнение песен ей уже удалось выкупить. Однако закрыть вопрос полностью не получилось.

«Я сделала то, что они хотели. Я подписала договор, чтобы не говорить сумму (ред.)», — сказала Матвиенко в разговоре с Алиной Доротюк.

Тоня подчеркивает, что творчество Нины Матвиенко остается для нее очень личным и эмоционально важным. Но юридические ограничения заставляют действовать осторожно. Хотя сама реакция на конфликт у артистки остается пока спокойной.

«Да, это было очень неприятно, но они были правы, они же тоже обижались на меня», — отмечает звезда.

Отдельно певица объяснила, что не все композиции из репертуара ее матери доступны ей для исполнения без ограничений, ведь она не смогла выкупить права на каждую композицию.

«У меня не хватает денег все перепеть, можно купить права, но это дорого», — призналась артистка.

Отметим, ранее Юрий Рыбчинский публично заявлял о нарушении авторских прав со стороны певицы. Поэт возмущался, что Тоня Матвиенко исполняет композиции, прав на которые у нее нет.

