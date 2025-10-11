Тоня Матвиенко откровенно призналась в серьезных кризисах в браке с Мирзояном: "Не могла быть с ним"

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян / © Пресс-служба Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна

Украинская певица Тоня Матвиенко откровенно рассказала о серьезных кризисах в отношениях с мужем, музыкантом Арсеном Мирзояном.

Пара уже восемь лет состоит в браке. За это время они пережили вместе немало и счастливых моментов, но, к сожалению, были и неприятные. Тоня Матвиенко в интервью Алексею Суханову говорит, что на их с мужем брак выпало два кризиса. Проблемы были настолько серьезными, что певица задумывалась о разрыве.

"Было два раза за все эти годы, что мне казалось, что надо его бросать. Не могла быть с ним", - откровенно поделилась артистка.

Впервые серьезный кризис в отношениях пары произошел еще до полномасштабной войны. Правда, сейчас артистка уже не помнит подробностей. А вот во второй раз на брак пары выпало испытание после смерти мамы исполнительницы - Нины Матвиенко. Певица признается, что ей было тогда очень тяжело. Тем временем Арсен Мирзоян не знал, как правильно поддержать жену, и просто отстранился от нее. Наконец, супруги откровенно поговорили друг с другом и уладили все проблемы.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян / © instagram.com/arsen_mirzoian

"Первый - это было перед войной. Там уже не очень помню что и к чему. Второй раз - это уже после похорон мамы. Я думаю, что это было мое психическое состояние. Я прекратила и его любить, и детей. Будто сердце вырвали у меня. Я смотрю на него, а это чужой мне человек. Он, возможно, тоже в этом виноват, потому что он не знал, как ко мне подойти и что делать, и немного, возможно, неправильно это делал. Я не чувствовала от него, ни поддержки, он говорил, что не знает, что я от него хочу. Но ничего, потом покричали, опомнились, поговорили. Все хорошо", - отметила артистка.

Напомним, недавно была годовщина смерти мамы Тони Матвиенко - Нины Матвиенко. Артистка чтила память родного человека и показывала ее архивное фото из молодости.