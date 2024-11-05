Тоня Матвиенко откровенно рассказала о кризисе в браке с Мирзояном: "Расходились, жили на грани"

Исполнительница также рассказала, как они с возлюбленным решают проблемы в отношениях.

Украинская певица Тоня Матвиенко откровенно призналась, как с мужем, музыкантом Арсеном Мирзояном, пережила серьезный кризис в браке.

Супруги находятся в отношениях уже более 10 лет. Артистка говорит, что за это время им с возлюбленным приходилось переживать разное. Бывали и серьезные кризисные моменты. Тоня вспоминает, что однажды они едва не разошлись и жили на грани разрыва.

"У нас с Арсеном было всякое. Мы и расходились. Ну как… Был такой момент: не то чтобы мы отдельно жили, на грани", — откровенно призналась артистка в интервью для "Люкс ФМ".

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Однако влюбленные научились находить общий язык и решать конфликтные ситуации. Матвиенко признается, что говорит Мирзояну, когда ее что-то не устраивает, тем временем муж прислушивается к ней. Кроме того, влюбленные устраивают романтику и радуют друг друга сюрпризами и подарками, что идет только на пользу их отношениям.

"Я проговариваю, что я хочу так, мне этого не хватает. То есть я борюсь за внимание к себе и за наши отношения. Он это слышит. Я ему очень благодарна, что он это поддерживает. И у нас бывают периоды, будто снова медовый месяц .Вообще мы такие романтические, любим друг другу делать сюрпризы, подарки. Это помогает", - добавила артистка.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Напомним, недавно Тоня Матвиенко призналась, что уволилась из университета Поплавского. Певица также назвала причину своего решения.

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