Тоня Матвиенко откровенно рассказала о серьезных кризисах в браке с Мирзояном: "Говорила отпусти меня"

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко / © instagram.com/arsen_mirzoian

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Украинская певица Тоня Матвиенко откровенно рассказала о серьезных кризисах в браке с мужем, музыкантом Арсеном Мирзояном.

Супруги уже как восемь лет официально женаты. За это время влюбленным пришлось пережить два серьезных кризиса, что они были на грани разрыва. Тоня Матвиенко в интервью Маше Ефросининой рассказала, что впервые предстать перед проблемами им пришлось после рождения дочери Нины. Тогда певица находилась в декрете, а у ее мужа как раз начала активно развиваться карьера. Исполнительница говорит, что ей не хватало внимания от возлюбленного, который постоянно был занят и у него не было времени, чтобы даже просто ей позвонить. Наконец, Тоня Матвиенко высказала ему свое недовольство.

Тоня Матвиенко, Арсен Мирзоян и их дочь / © пресс-служба Тони Матвиенко

"Он очень мне мало уделял времени. Он будто в какой-то момент не то, что обо мне забыл, у него не было времени мне звонить. Он просто знал, что я дома, с мамой, у меня все хорошо. А у него такой взлет, ему вообще было не до меня. Я это тоже понимала, но меня это очень обижало. Это приводило к кризисам. Я терпела, а он продолжал дальше издеваться. Такая точка была, что я говорила, что больше не могу. Говорила, если у тебя нет времени на меня, отпусти меня, потому что я тоже хочу быть счастливой. Говорила, что со мной так не будет, или ты мне уделяешь внимание, или мы не вместе. Он менялся. Это надо было ему говорить, чтобы он услышал", - поделилась исполнительница.

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Второй раз с серьезным кризисом пара столкнулась, когда умерла мама певицы Нина Матвиенко. Артистка говорит, что тогда закрылась в себе. Тем временем Арсен Мирзоян не знал, как себя вести, поэтому просто решил не трогать жену. Хотя на тот момент исполнительнице была нужна поддержка. Наконец, Мирзоян понял это и стал для жены опорой в трудный момент.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян

"Так происходило два раза. Второй раз - когда не стало мамы. Он не знал вообще, что со мной делать. Он решил меня не трогать. А мне совсем хотелось другого, но я не говорила ему об этом. Когда у тебя вырвано сердце, ты не думаешь о том, чтобы спасти отношения, тебе просто плохо. Он меня поддержал, потому что он увидел, что он меня теряет", - говорит певица.

Напомним, недавно Арсен Мирзоян представил новую песню "Італійська сім'я". Также артист восхитил клипом, где главную роль сыграла Тоня Матвиенко.