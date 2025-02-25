Тоня Матвиенко откровенно заговорила о спорах с мужем Мирзояном и как их разрешает

Украинская певица Тоня Матвиенко рассказала подробности брака с музыкантом Арсеном Мирзояном.

В комментарии ТСН.ua исполнительница призналась, что во время войны она с возлюбленным научилась еще больше поддерживать чувства. В частности, даже во время гастролей они всегда находят время друг на друга, чтобы обменяться новостями о своем дне. Более того, по словам Матвиенко, расстояние иногда идет на пользу отношениям:

"Даже во время войны отношения остаются отношениями - их нужно поддерживать. Это большая работа. Даже когда мы на гастролях отдельно, с Арсеном всегда делимся моментами дня: присылаем фото, видео, показываем, где находимся, какие у нас отели, номера, сцены. Обмениваемся даже такими деталями, как еда. Это помогает ощущать связь независимо от расстояния. Мне кажется, что время, проведенное отдельно, тоже может сблизить. Когда мы не вместе, появляется возможность соскучиться друг за другом, и это только укрепляет отношения", – рассказала Тоня.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Относительно конкуренции в семье музыкантов певица отвечает сразу негативно. Вместо этого супруги наоборот всегда поддерживают друг друга в творчестве.

"Нет, между нами с Арсеном нет конкуренции. У нас совсем разное творчество, разные аудитории и, кажется, даже поклонники. Сейчас я чувствую, как Арсен очень мной гордится. На День Валентина он даже исполнил на своем концерте мою "Кульбаби", - отметила исполнительница.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тем не менее, звезда говорит, что она с Арсеном, как и все, сталкивается и с недоразумениями. Их супруги решают путем разговоров и компромиссов.

"Ой, мы оба упрямы! Я – Овен, он – Телец, так что споры между нами случаются часто. Со стороны это может выглядеть как ссоры, но на самом деле мы просто постоянно дискутируем. Как решаем? По-разному: иногда уступаю я, иногда он. Миримся, находим компромиссы – это нормально. Конфликты бывают у всех", - добавила Тоня Матвиенко.

Напомним, недавно в столице прошел концерт Тони Матвиенко. Редакция сайта ТСН.ua побывала на шоу и рассказала все детали – кто из семьи пришел на концерт, какие сюрпризы были и почему в зале были слезы.

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