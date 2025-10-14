Тоня Матвиенко отреагировала на обвинения Рыбчинского в нарушении ею авторских прав

Евгений Рыбчинский и Тоня Матвиенко

Украинская певица Тоня Матвиенко отреагировала на обвинения поэта и композитора Евгения Рыбчинского, что она нарушает авторские права.

Как рассказал Рыбчинский в "Сніданку з 1+1", артистка связалась с ним, когда недоразумения стали публичными. Оказалось, что Матвиенко считала, что имеет право исполнять композиции, как это делала ее мама. Впрочем, Евгений Рыбчинский объяснил исполнительнице, что авторское право работает не так. Наконец, они уладили все недоразумения. Правда, композитор не стал раскрывать, как именно.

"Мы с Тоней созвонились, она спросила, как может уладить эту ситуацию, потому что считала, что если мама пела эти песни, то и она может. Я объяснил, что это не совсем так. Если я что-то позволяю вам, это не значит, что вы своим детям и внукам можете это позволить", - говорит Рыбчинский.

Композитор также добавил, что претензий как таковых у него к Матвиенко не было. В частности, возмущалась вдова Игоря Поклада, чьи авторские права нарушала певица. Поэтому, поэт публично посоветовал певице решить все вопросы. Но сделала ли это певица - пока не известно.

"Честно говоря, у меня к Тоне претензии не было. Претензии были у Светланы Поклад, которая является наследницей всего творчества своего мужа, покойного Игоря Поклада. И в программе, которая записывалась, я предупредил Тоню, что ее ожидает опасность", - отметил поэт.

Почему Тоню Матвиенко обвинили в нарушении авторских прав

В сентябре Евгений Рыбчинский заявил, что певица нарушает авторские права. Речь идет о ряде песен, которые были созданы композитором Игорем Покладом и поэтом Юрием Рыбчинским. Хотя эти композиции в свое время исполняла мама Тони - Нина Матвиенко, но права все же оставались у создателей. Рыбчинский советовал певице решить эти проблемы, чтобы потом не было неприятностей.

Вдова Игоря Поклада тоже подтвердила, что Тоня Матвиенко нарушает авторские права. Она также пригрозила исполнительнице судом, если вопрос не будет решен. Недавно же муж Тони Матвиенко - музыкант Арсен Мирзоян - прокомментировал скандал и вступился за жену.