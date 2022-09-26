Тоня Матвиенко ответила, где находится ее старшая дочь: "Нашла там работу"

В начале полномасштабной войны исполнительница Тоня Матвиенко уехала с младшей дочкой за границей.

Тем временем старшая дочь Ульяна тоже находилась за пределами Украины, а именно в Берлине. Впрочем, позже девушка вернулась из-за границы и решила остаться. По словам Тони, Ульяна наотрез отказалась уезжать из Украины, тем более что она нашла работу.

"Где-то 2-3 месяца она была в Берлине, а потом сказала, что хочет поехать в Украину на каникулы. Так и остались дома, нашла там работу. Она не хочет за границу. Я, пожалуй, тоже скоро не выдержу и поеду домой. Когда была в Украине, испытала невероятную радость и сейчас очень сложно находиться здесь", — рассказала Матвиенко в интервью "24 каналу".

Дочь Тони Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Певица призналась, что уговаривала старшую дочь остаться за границей. Впрочем, Ульяна решила строить свою жизнь именно в Украине.

"Говорила Ульяне, что она еще молода, возможно, сейчас есть шанс реализовать себя за границей. На что услышала в ответ: "Нет, я не хочу жить за границей. Не вижу там себя и буду делать все для того, чтобы Украина процветала. Останусь здесь, буду волонтерить". Она молодая, у нее еще много времени и возможностей. Если захочет, то в будущем поедет куда-то", — добавила Тоня.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко пожаловалась на финансовые проблемы в семье. Певица, как и многие украинцы, во время войны осталась без основного заработка.

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